Calcio Serie B – Il Mn Club Villastrada celebra il vivaio del Mantova

DOSOLO Una cinquantina di soci e tifosi ha partecipato all’allegra festa del Mantova Club Villastrada, tenutasi al ristorante Nizzoli di Dosolo. Ospiti della serata il responsabile del settore giovanile del Mantova Marco Fioretto, il tecnico della Primavera Gabriele Graziani con il suo collaboratore Carlo Alberto Galusi e lo Slo Matteo Manfredini. Occasione ideale per celebrare gli ottimi risultati del vivaio biancorosso e in particolare della Primavera, che si è qualificata per la finale play off. Presenti anche i vertici del Centro di coordinamento, in testa il presidente Gianluca Negretti. Serata riuscita, per la gioia di tutti i soci del Mn Club Villastrada e del suo presidente Fabio Bellini.