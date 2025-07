Calcio 1a Categoria – Artoni: “Il mio Suzzara sarà protagonista”

Suzzara L’entusiasmo non manca, misurato, figlio della consapevolezza e dell’esperienza. Dopo aver superato una stagione complicata ma nel complesso positiva, culminata con la salvezza e la fondamentale svolta societaria che ha evitato il rischio concreto della scomparsa del calcio nella città del Premio, il Suzzara è pronto a ripartire. A guidare la società sarà ancora il presidente Antenore Pigozzi, subentrato lo scorso anno in un momento cruciale, mentre in panchina è stato confermato Agide Artoni, tecnico stimato e profondo conoscitore dell’ambiente bianconero. L’obiettivo? Dare continuità al progetto, consolidare quanto costruito nella stagione appena conclusa e provare a compiere un ulteriore passo avanti.

«Quanto è successo lo scorso anno ormai fa parte del passato – ha dichiarato mister Artoni -. Siamo all’inizio di una nuova avventura, si riparte da zero, con energie rinnovate e tanta voglia di lavorare bene. Posso dire di essere molto soddisfatto della campagna acquisti: la società ha operato con intelligenza, confermando l’ossatura della squadra e inserendo alcuni innesti mirati che daranno qualità ed equilibrio all’organico». Tra gli elementi confermati ci sono infatti alcuni pilastri della passata stagione, simbolo di un gruppo che ha saputo stringere i denti nei momenti difficili. Accanto a loro sono arrivati nuovi giocatori, scelti per alzare il tasso tecnico e la competitività della rosa. «Di proclami è meglio non farne – dice Artoni – il campionato si preannuncia estremamente difficile: molte squadre si sono attrezzate, alcune in maniera davvero importante. Noi ci siamo rinforzati, sì, ma sarà il campo a parlare. L’obiettivo è quello di migliorarci, passo dopo passo, senza perdere di vista l’equilibrio e il lavoro quotidiano».

La preparazione prenderà il via ufficialmente lunedì 4 agosto, con i primi allenamenti programmati allo stadio Allodi. Non tutti i giocatori saranno subito presenti per motivi personali e lavorativi, ma lo staff tecnico ha già definito il programma di lavoro che sarà suddiviso in due fasi. La seconda parte della preparazione scatterà il 18 con il gruppo al completo e l’intensità destinata a salire in vista dei primi impegni ufficiali. Nel frattempo, sono state fissate anche le prime uscite amichevoli: la più attesa è quella in programma mercoledì 27 agosto, quando i bianconeri affronteranno in casa la Governolese, squadra ambiziosa e pronta a recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Promozione. Un test significativo, utile per valutare lo stato di forma e l’amalgama del nuovo gruppo. Dopo le scorse estati caratterizzate da dubbi, incertezze e transizione, a Suzzara si respira finalmente un clima diverso: più sereno, più progettuale, più fiducioso. Il lavoro di Pigozzi, coadiuvato da una dirigenza che ha messo passione e concretezza al servizio del club, sta iniziando a dare i suoi frutti. La struttura societaria è stata rafforzata, il settore giovanile resta un punto fermo e l’obiettivo generale è tornare a fare del Suzzara una realtà solida, credibile, e in prospettiva competitiva. Non sarà facile, nessuno lo nasconde, ma c’è l’impressione che le basi siano finalmente quelle giuste. Con un gruppo compatto, uno staff tecnico confermato e una piazza che ha ancora fame di calcio, i bianconeri possono guardare al futuro con fiducia.