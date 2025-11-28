Calcio dilettanti, le decisioni del giudice sportivo

Mantova Mano pesante del giudice sportivo su un giocatore della Juniores del Quistello, squalificato fino al 19 aprile del 2026, sanzione che tiene conto della pausa invernale. Come riportato dal Comunicato di Mantova il biancorosso Tommaso Bonatti, “espulso dal terreno di gioco per aver colpito con violenza un giocatore di parte avversa sul ginocchio, provocando una lesione tale da non consentirgli la ripresa del gioco”, alla vista del cartellino avrebbe strappato di mano all’arbitro il cartellino rosso gettandolo “a terra con gesto di spregio”, rivolgendo all’arbitro edall’avversario a terra dolorante frasi volgari, offensive, irriguardose e blasfeme fino all’allontanamento da parte dei propri compagni di squadra”. Inoltre “mentre si recava verso gli spogliatoi, immotivatamente e senza alcuna provocazione, colpiva inoltre un giocatore avversario con un pugno al volto provocando una lesione al labbro”. In Eccellenza, il Castiglione dovrà fare a meno di Chesini (Castiglione), fermato per tre turni. In Prima Categoria Mirko Bellodi dirigente del Suzzara, è stato squalificato fino al 19 gennaio, mentre Bulgarelli dovrà saltare quattro turni dopo il parapiglia finale con gli avversari del Castelvetro. Tra i giocatori, due turni di squalifica per Opoku (Viadana) e un turno per Rigon (Serenissima). Promozione donne: Femminile Mantova è stato multato 250 euro. In Seconda Categoria, un turno di stop per Baroni (Acquanegra), Lorenzo Freretti (Acquanegra) e Luca Freretti (Acquanegra); così come per Guida (Ceresarese) e Okosun (Cannetese). Due turni di stop per Terragin (Villimpentese); un turno per Ferri (Medolese), Capucci (Quistello), Occhiali (Quistello), Nefzaoui (Borgo Virgilio) e Denny (Bacchiega Segnate). In Terza out fino al 26 gennaio per l’allenatore Perfetto (Casalmoro): nonostante fosse già squalificato dava indicazioni dalla tribuna. Due turni di squalifica per Largou (Solferino), Marcomini (Sustinentese), Brigida e Borriello (Pegognaga) e Stagnetti (Santi).