Calcio 1a Categoria – Meloni show: il Suzzara spegne la Dinamo

Gonzaga Il derby tra Dinamo Gonzaga e Suzzara si chiude con un secco 0-2 in favore delle zebre, grazie a un mortifero uno-due di Meloni, autore di entrambe le reti che hanno deciso l’incontro. Una vittoria che permette al Suzzara di superare in classifica i cugini e portarsi a -1 dalla vetta del Montirone, mentre la Dinamo incassa la seconda sconfitta consecutiva e complica il cammino, scivolando in classifica. Sfida nella sfida anche quella in casa Luscietti, con i due fratelli contrapposti. Il “suzzarese” Abebe si è fatto preferire al “ gonzaghese” Mintasinot. Il primo tempo scorre senza grandi sussulti. Le due squadre si studiano e mantengono una fase di equilibrio tattico, con il Suzzara leggermente più propositivo ma incapace di trovare lo spunto giusto. La Dinamo Gonzaga soffre le assenze di Bozzolini, infortunatosi praticamente subito, e di Marangi, oltre a dover schierare un Anoir Eddaoudi a mezzo servizio (così come Buzzi, entrato nel secondo tempo), ma riesce comunque a contenere i tentativi ospiti. La gara si accende e decolla definitivamente nella ripresa. Al 50’, Owusu sfiora il vantaggio per il Suzzara con un potente tiro da fuori che centra il palo interno. La Dinamo capitola davvero poco dopo: Meloni scaglia un sinistro potente da fuori area, Malaguti tocca la palla ma non riesce a deviarla quanto basta e il pallone termina in rete. Il vantaggio ospite galvanizza il Suzzara, sospinto da un numeroso e rumoroso pubblico di tifosi arrivato anche nella vicina Gonzaga. Al 69’, il raddoppio: Meloni approfitta di un’indecisione della difesa di casa e firma la doppietta, chiudendo virtualmente il match. La Dinamo prova a reagire, ma manca di lucidità negli ultimi metri e si infrange contro la solida organizzazione difensiva del Suzzara. Il tecnico del Suzzara, Agide Artoni, può festeggiare una vittoria meritata, frutto di determinazione e precisione negli episodi chiave. La Dinamo Gonzaga, invece, resta a bocca asciutta e deve riflettere su come gestire gli infortuni e la pressione dei match casalinghi. «Il Suzzara ha meritato la vittoria – dice il presidente della Dinamo Angelo Bottazzi -. Noi dobbiamo fare il nostro campionato, cercando di ottenere il massimo dalle nostre possibilità e recuperare gli assenti».