Calcio Serie C: TRIESTINA-MANTOVA 0-1 (aggiornamenti live)

TRIESTE Buon pomeriggio dallo stadio “Nereo Rocco” di Trieste. Ultima giornata di campionato per il Mantova, che contro la Triestina va a caccia dei play off. Per staccare il pass ai virgiliani basta un punto. Possono farcela anche perdendo, ma in questo caso deve verificarsi almeno una di queste situazioni: 1) il Gubbio perde o pareggia col Fano; 2) la Vecomp perde col Modena. La Triestina, a sua volta, prova a sorpassare la FeralpiSalò al quinto posto per saltare il primo turno dei play off. Assenze pesanti per mister Troise: squalificati Milillo, Zanandrea e Guccione; infortunati Lucas, Militari, Baniya. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

TRIESTINA-MANTOVA 0-1

TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi; Rapisarda, Ligi, Lambrughi, Lopez; Rizzo, Calvano, Maracchi; Sarno; Mensah, Granoche. A disp.: Valentini, De Luca, Brivio, Paulinho, Litteri, Tartaglia, Struna, Giorico, Gomez, Palmucci. All.: Pillon.

MANTOVA (4-4-2): Tosi; Bianchi, Checchi, Panizzi, Silvestro; Pinton, Zibert, Gerbaudo, Di Molfetta; Ganz, Cheddira. A disp.: Tozzo, Zigoni, Palmiero, Sane, Saveljevs, Esposito, Mazza, Moreo, Nappi. All.: Troise.

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (assistenti: Catucci di Pesaro e Fine di Battipaglia)

RETI: 8′ Cheddira

NOTE: Calci d’angolo: 3-1. Ammoniti: Lambrughi, Rapisarda. Recupero: 0′ +

Primo tempo

45′ Il primo tempo termina qui, senza recupero.

44′ Angolo Triestina: Granoche di testa, palla altissima.

39′ La Vecomp ha accorciato le distanze col Modena: 1-2. Nel frattempo, Gubbio in vantaggio sul Fano. Situazione di classifica: Mantova decimo con 51 punti, Vecomp e Gubbio 48.

38′ Pinton dentro per Ganz, conclusione immediata dell’attaccante che termina sull’esterno della rete.

35′ Ci prova Rizzo dai 25 metri, Tosi c’è. Sul rovesciamento di fronte, Cheddira impegna Offredi con un destro potente ma centrale.

33′ Lopez di testa per Granoche che impegna ancora l’ottimo Tosi.

29′ Ancora Triestina in avanti: Granoche di testa, nessun patema per Tosi.

28′ Ancora Tosi in evidenza respinge una conclusione dalla lunga distanza di Lopez.

25′ Occasione Mantova: Gerbaudo dalla lunga distanza costringe Offredi a deviare in angolo.

24′ Tosi si oppone splendidamente a Granoche, ma la prodezza è vana perchè l’arbitro segnala un fuorigioco.

24′ Il Modena raddoppia a Verona: Mantova sempre più vicino ai play off.

22′ Colpo di testa debole di Granoche che non impensierisce Tosi.

17′ Il Mantova gestisce abbastanza agevolmente il vantaggio.

10′ Nel frattempo il Modena è passato in vantaggio a Verona contro la Vecomp.

8′ Gol del Mantova!!!!!!!!!!!!! Diagonale di Cheddira su lancio lungo di Gerbaudo, nulla da fare per Offredi.

7′ Improvvisa girata di Maracchi che sfiora l’incrocio dei pali e va alta di un soffio.

6′ La Triestina reagisce e guadagna i primi due angoli del match. Nulla di fatto dalla bandierina.

3′ Inizio promettente del Mantova.

2′ Punizione battuta da Di Molfetta, tiro angolato che costringe Offredi a distendersi per deviare.

1′ Partita cominciata e subito un cartellino giallo per Lambrughi che ferma fallosamente Cheddira.

Qualche minuto di ritardo per il calcio d’inizio per garantire la contemporaneità con gli altri campi.

Splende il sole al “Nereo Rocco”. Campo di gioco in ottime condizioni, squadre in campo. Triestina in completo blu scuro, Mantova in biancorosso. Calcio d’inizio per i padroni di casa.