Calcio 2a Categoria – La Ceresarese è fatta. Mister Signorini: “Saremo competitivi”

Ceresara La Ceresarese si prepara alla nuova avventura in Seconda Categoria con rinnovato entusiasmo e un gradito ritorno in panchina. A guidare la squadra rossoverde sarà infatti Oreste Signorini, che raccoglie il testimone da Daniel Terrera e si dice soddisfatto della campagna acquisti condotta dal direttore sportivo Sarzi. Al gruppo dei dieci giocatori confermati si sono infatti aggiunti Asnicar, Baltag, Novello, Conti, Sternieri, Pedercini, Francescon, Bernabeni, Benatti, Desenzani e Ongaro, innesti chiamati ad aumentare qualità e profondità della rosa. La preparazione scatterà mercoledì 19 agosto. «Siamo pronti per affrontare la nuova stagione – commenta mister Signorini -. L’anno scorso la Ceresarese ha disputato il campionato in provincia di Cremona, mentre dalle informazioni che abbiamo quest’anno dovremmo essere inseriti nel girone mantovano. Abbiamo tanti giocatori nuovi che si aggiungono al gruppo dei confermati e l’obiettivo è costruire una squadra competitiva, capace di fare la sua figura in un torneo particolarmente competitivo. La speranza è che i nuovi arrivati si amalgamino il più rapidamente possibile con chi era già presente. Vogliamo disputare un buon campionato e farci trovare pronti fin dall’inizio».