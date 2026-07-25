25 Luglio 2026 - 13:13:23
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Rally – Arnaldini è secondo a Rovato. La Solferino Pecso in gara a Salsomaggiore

Solferino La nuova pista di Rovato regala soddisfazioni solo a metà alla Solferino Rally Pecso. Nell’autocross diversi piloti si erano messi in evidenza fin dalle manche iniziali, ma al termine della giornata soltanto Alessandro Arnaldini, al volante del Proto Suzuki 4×4, è riuscito a conquistare il secondo posto di categoria. L’attenzione si sposta ora sul Rally di Salsomaggiore: tra le storiche saranno al via Pelizzari-Cavazzini con l’Alfa GTV6, mentre tra le moderne debutteranno Barosi-Milani sulla Renault Twingo R2B Evo (nella foto). Giovanni Onorati affiancherà invece Marco Mangiarotti sulla Lancia Ypsilon Rally4.
Il via stasera, conclusione domani dopo nove prove speciali.

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