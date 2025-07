Calcio 2a Categoria – La Voltesi toglie i veli: “Siamo ambiziosi”

Volta Mantovana La Voltesi ha ufficialmente alzato il sipario sulla nuova stagione, pronta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Seconda Categoria. La presentazione della squadra ha rappresentato il primo passo verso un’annata che si preannuncia impegnativa ma ricca di ambizioni. A prendere la parola sono stati il presidente Pietro Caschera e l’allenatore Diego Pizzamiglio, entrambi determinati a guidare la squadra verso traguardi importanti. Il presidente ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto durante il mercato estivo: «Abbiamo operato bene, inserendo giocatori mirati e di valore. Sono molto contento della rosa che abbiamo costruito e credo fermamente che potremo fare un’altra grande stagione, alzando ulteriormente l’asticella rispetto all’anno scorso. C’è fiducia, entusiasmo e tanta voglia di far bene». Più diretto e concreto il messaggio lanciato dal tecnico Pizzamiglio, che ha richiamato tutti alla massima attenzione: «La stagione che ci aspetta sarà ancora più tosta. Le altre squadre si sono attrezzate, non staranno certo a guardare. Sarà dura, ma se lavoriamo insieme, seguiamo il piano e restiamo uniti, possiamo farcela. Serve concentrazione, spirito di gruppo e la mentalità giusta». Un mix di realismo e motivazione per questa Voltesi pronta a dare battaglia.