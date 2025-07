Calcio 2a Categoria – Mutti: “Moglia ambizioso, ma piedi per terra”

Moglia Il Moglia si appresta a disputare il campionato di Seconda Categoria, da neopromosso, sotto la guida del confermatissimo allenatore Alessandro Mutti. La società bianconera, con in testa il diesse Mattia Braga, ha confermato il blocco della squadra che nella scorsa stagione ha vinto il proprio girone di Terza, inserendo alcuni rinforzi mirati. Tra i volti nuovi figurano Pinotti, Canova, Righi, Davoglio, Ruggiero ed Errichiello, tutti profili scelti per alzare il livello della rosa. «Gli obiettivi di mercato in entrata sono stati raggiunti – commenta Mutti – e possiamo dire che si è trattato di acquisti mirati. Siamo neopromossi, ma faremo il possibile per provare a lottare per le prime posizioni. Il girone sarà tosto, tante squadre si sono rinforzate e conosco bene sia le avversarie sia molti dei giocatori: recuperare informazioni è semplice, ma non bisogna dimenticare che, come in Terza, nessuno ti regala nulla, specie in un campionato con sole squadre della stessa provincia». Per Mutti sarà anche un piccolo debutto personale: «È la mia prima esperienza da allenatore in Seconda Categoria, un traguardo che mi mancava. Ora però la parola passa al campo». Il raduno è fissato per il 18 agosto.