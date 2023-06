Calcio 2ª Categoria, play off – La Poggese spareggia in casa col Città di Opera. Il Casaloldo deve battere il Lambrugo

Mantova Con le ultime partite dei play off di Seconda Categoria si chiude oggi la lunga stagione agonistica del calcio dilettanti. Sono due le squadre mantovane in lizza per il salto di categoria, Poggese e Casaloldo, impegnate entrambe in casa. Diciamo subito che soltanto la vittoria nei rispettivi triangolari garantisce la promozione in Prima, ma anche col secondo posto le probabilità sono alte. La Poggese, dunque, è messa benissimo dopo il successo col Dubino e oggi di fatto spareggia contro il Città di Opera (inizio ore 16): entrambe hanno vinto 1-0 il match con i sondriesi e sono arrivate seconde nei rispettivi gironi di campionato. Chi vince è promosso, un pareggio assegnerebbe il verdetto alla Coppa Disciplina, ma probabilmente garantirebbe ad entrambe le squadre di salire proiettando la seconda in cima alla lista dei ripescaggi. In casa biancazzurra la voglia di festeggiare è stata però smorzata dalla terribile notizia della scomparsa di Francesco Prandini, 22enne poggese molto ben voluto in paese. Per questo la squadra oggi giocherà con il lutto al braccio e prima della partita verrà osservato un minuto di silenzio. «Daremo tutto per chiudere al meglio una stagione già così fantastica» ha assicurato mister Negrini, che dovrà fare a meno di Paldetti e Zanasi.

La situazione del Casaloldo è invece più complicata. Domenica scorsa ha perso a Concesio (2-1) e oggi affronta in casa (ore 17) il Lambrugo, che a sua volta aveva battuto, sempre per 2-1, i bresciani. Il che significa che la squadra di mister Leorati per vincere il girone dovrà sconfiggere i lariani con due gol di scarto, oppure segnarne almeno tre per garantirsi almeno la seconda posizione che, come abbiamo detto, dà ottime possibilità di ripescaggio. Un risultato diverso dalla vittoria relegherebbe i biancazzurri al terzo posto e diminuirebbe di molto le speranze di andare in Prima. «E’ stata una stagione complicata – ricorda il tecnico – mi riferisco in particolare alla scomparsa del presidente. La squadra si è compattata e già essere qui a giocarci la promozione all’ultima partita dei play off è un risultato straordinario. Daremo tutto per raggiungere l’obiettivo».