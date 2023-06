Tennis tavolo – Nicole Arlia al main draw U19 di Helsingborg e bronzo nel doppio misto

Helsingborg (Sve) Quattro azzurri oggi disputeranno i tabelloni Under 19 del WTT Youth Contender Helsingborg. Ieri hanno superato i gironi di qualificazione, classificandosi tutti al secondo posto. Nel Gruppo 4, la stellina della Brunetti Castel Goffredo, Nicole Arlia, ha battuto per 3-0 (12-10, 11-6, 11-7) la danese Mille Stoffregen e ha ceduto per 3-2 (14-16, 7-11, 11-9, 11-6, 12-14) alla lituana Marija Mikalauskyte. Nel Gruppo 7, Daniele Spagnolo ha trovato disco rosso per 3-0 (8-11, 4-11, 4-11) contro lo spagnolo Daniel Berzosa e ha rimontato da 1-2 a 3-2 (11-5, 10-12, 8-11, 11-9, 15-13) l’estone Markkos Pukk. Nel Gruppo 14, Giacomo Allegranza è stato sconfitto per 3-2 (11-8, 8-11, 7-11, 14-12, 1-11) dal polacco Mateusz Zalewski e ha prevalso per 3-0 (11-4, 11-2, 11-2) sul finlandese Leon Viherlaiho. Nel Gruppo 15, Federico Vallino Costassa ha perso per 3-0 (9-11, 8-11, 6-11) contro l’hongkonghese Chan Baldwin Ho Wah e ha avuto la meglio per 3-0 (11-4, 11-5, 11-3) sull’estone Ilmar Vuhka. Antonio Giordano è stato eliminato nel Gruppo 2, sconfitto per 3-0 (7-11, 0-11, 3-11) dal kazako Alan Kurmangaliyev e per 3-1 (8-11, 12-10, 4-11, 2-11) dallo svedese David Bjorkryd.

Nulla da fare, invece, per Nicole Arlia nella semifinale del doppio misto Under 19, in coppia con il romeno Andrei Istrate: troppo forte la formazione tutta romena formata da Darius Movileanu e Ioana Singeorzan, teste di serie numero 1, che si è imposta con un secco 3-0 (11-9, 11-4, 15-13). Arriva comunque un brillante terzo posto.