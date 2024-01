Calcio 3ª Categoria – Il Cavrianponti prende la rincorsa. Quaini: “Fiducia nei nostri giovani”

Monzambano Il campionato di Terza Categoria ripartirà il 21 gennaio per cui tutte le squadre hanno ancora un paio di settimane per smaltire la ruggine delle festività e presentarsi al top della forma al primo match del girone di ritorno. L’Union Colli Morenici si aspettava probabilmente qualcosa di meglio dalla prima metà del torneo, che ha chiuso in nona posizione, con 14 punti, lontana dalla zona play off. Brucia ancora la sconfitta casalinga (1-2) rimediata dal S.Egidio S.Pio X prima della sosta; la vittoria è allora d’obbligo nel primo match del 2024, in collina, contro la Sustinentese, ancora ferma al palo e battuta 3-1 all’esordio in campionato. «Il bilancio al giro di boa poteva essere migliore – ammette il dirigente Renato Quaini – nella parte finale dell’andata siamo arrivati col fiato corto e la sconfitta interna con i Santi si poteva certamente evitare. Ripartiremo affrontando il fanalino e sulla carta sembra una partita facile, ma se non andremo in campo con la giusta mentalità potremmo andare incontro a spiacevoli sorprese. Facciamo fatica a segnare perchè manca una punta di peso, ma crediamo nei nostri giovani e con loro andiamo avanti. Altri ragazzi della Juniores sono pronti per debuttare in prima squadra».