Tamburello giovanile f Indoor – Trofeo della Befana: che divertimento per Guidizzolo, Cavrianese e Aldeno

Guidizzolo Il tamburello, inteso soprattutto come elemento, in ambito giovanile, di aggregazione prima ancora che di attività sportiva, ha colto nel segno sabato a Guidizzolo grazie al 1° Trofeo della Befana. Il triangolare indoor non competitivo ha visto impegnate sul campo da gioco del palazzetto dello sport locale dalle Esordienti alle Under 18 del Virtus Guidizzolo, dell’Aldeno e della Cavrianese. L’iniziativa, nata durante le feste natalizie da un progetto ideato da Adolfo Feudatari e immediatamente condiviso e allestito dal team del presidente Giancarlo Grandi, ha raccolto ampi consensi anche tra i numerosi sportivi presenti alle varie sfide. Al mattino hanno giocato le più giovani, mentre al pomeriggio la scena è stata tutta per le più esperte. Sfide che comunque hanno permesso a tutte le atlete di scendere in campo e divertirsi. Nessuna è rimasta in panchina e ognuna ha potuto esibirsi in compagini miste, dove il dato più importante è stato quello del puro divertimento e al tempo stesso di comprendere i vari aspetti collegati al tamburello indoor. Altro elemento che ha contribuito a rendere il tutto ancor più coinvolgente è stato la partecipazione al torneo di Alessia Grazioli. Tanti applausi per lei che proprio sabato ha compiuto 18 anni e ha voluto festeggiare il suo compleanno in campo, giocando con le proprie compagne.

Paolo Biondo