Calcio 3a Categoria – Il Correggioli sfida La Cantera nell’anticipo dell’8a giornata

Mantova Correggioli e La Cantera anticipano oggi pomeriggio (ore 14.30) il confronto valido per l’ottava giornata del girone virgiliano di Terza Categoria. In campo due squadre reduci da una sconfitta: il Correggioli è caduto 2-0 sul campo della Mantovana, mentre i blaugrana si sono arresi in casa alla Don Bosco per 3-1. La Cantera ha comunque due punti in più in classifica (9 contro 7). «Partita tra squadre in cerca di riscatto – commenta il tecnico del Correggioli, Cesare Bruschi -. Questa gara la considero fondamentale per il nostro percorso: anche con qualche defezione, l’obiettivo è centrare la vittoria, ci servono parecchio i tre punti». Replica Alessandro Mazzoni, tecnico de La Cantera: «Settimana utile per ricaricare la squadra. Vogliamo recuperare i punti persi con la Don Bosco, evitando errori e regali. Anche se non al completo, scenderemo in campo per dare battaglia».