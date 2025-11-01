Tennis Tavolo serie A1 m – Alfa Food in Sardegna col Santa Tecla. All’esordio lo spagnolo De Las Heras

Bagnolo San Vito Neanche il tempo di rifiatare e si riprende con la disputa della terza giornata del massimo campionato. Alle ore 16, al Palasport di Nulvi (Sassari), l’Alfa Food sfida la neopromossa Santa Tecla. Un incontro tutto da vivere: si affrontano per la prima volta due formazioni notevolmente rivoluzionate rispetto alla scorsa stagione. Il Nulvi cercherà di fare i primi punti casalinghi, trascinati dall’entusiasmo e incitato dal pubblico amico, mentre la Bagnolese cercherà conferme ancora lontano dal pubblico di casa: ricordiamo che è la terza partita consecutiva in trasferta, di cui due in terra sarda. La formazione mantovana affronterà la temibile squadra guidata dal tecnico Francesco Ara, che presumibilmente avrà a disposizione i seguenti atleti: gli italiani Costantino Cappuccio e Mattias Mongiusti e i forti stranieri Peter Pedotov, Tomas Koldas e Nicolas Burgos. Si prevede un incontro spettacolare e sicuramente per la squadra locale sarà importante l’aiuto del caloroso pubblico sardo. Difficile fare un pronostico. La Bagnolese dal canto suo presenterà all’esordio stagionale lo spagnolo Rafael De Las Heras, che scenderà in campo agli ordini del tecnico Cristina Semenza con gli atleti italiani Jordy Piccolin, Tommaso Giovanetti e Mihai Bobocica. Nel team c’è curiosità per l’esordio dello spagnolo e per vedere come i ragazzi si comporteranno anche in questa lunga trasferta.