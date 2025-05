Calcio a 5 – Saviatesta a Lecco: match point per la Serie A

Mantova Ci siamo. Dopo la seria ipoteca sul titolo messa grazie al successo esaltante contro il MestreFenice, il Saviatesta fa visita oggi al Lecco per il match-point (ore 15). In palio c’è la promozione in Serie A, l’obiettivo che gli uomini di mister Pino Milella hanno inseguito per tutta la stagione e che ora è davvero ad un passo. In casa biancorossa l’entusiasmo è alle stelle, come emerge dalle parole dell’allenatore: «Devo fare i complimenti ai miei giocatori, hanno interpretato la sfida contro il Mestre come meglio non si poteva. Era una partita da categoria superiore, tra le due dominatrici del campionato che hanno fatto il vuoto dietro di loro. Siamo riusciti a legittimare il primato con una prestazione praticamente perfetta davanti ad una cornice di pubblico meravigliosa. Ora manca l’ultimo sforzo». Per laurearsi campioni, i vigiliani dovranno battere il Lecco. Secondo mister Milella, la partita non è già scritta: «È una squadra giovane e, come tutte le squadre giovani, può riservare sorprese. Sono andati a vincere a Modena, condannando il Cavezzo alla retrocessione. Se si esaltano, possono metterci in difficoltà».

L’allenatore ha però totale fiducia nei suoi uomini: «Credo proprio che i miei non sottovaluteranno la sfida. Posso contare su ragazzi esperti, che hanno giocato altre partite come questa e soprattutto che sanno quello che vogliono. Dopo il pareggio col Cesana abbiamo cambiato passo e non ci siamo più fermati, riuscendo anche a limitare i gol subiti. In settimana abbiamo lavorato con lo stesso spirito con cui abbiamo preparato le scorse uscite. C’è serenità, concentrazione e consapevolezza di avere fatto tutto quello che serve per raggiungere l’obiettivo. Insomma – taglia corto il mister – andremo a Lecco per completare l’opera, fermarsi ora sarebbe un delitto». Donadoni è squalificato e non sarà della gara, per il resto sono tutti a disposizione. «A questo punto gli acciacchi non si sentono» scherza il mister, che manda un messaggio ai tifosi: «Prima di tutto devo ringraziarli. Contro il Mestre c’è stato un colpo d’occhio, un entusiasmo e un calore che mi hanno riempito d’orgoglio. È stata una serata da sogno». E conclude: «La squadra scenderà in campo per ripagare tutto questo affetto e mettere il sigillo finale su questa stagione. Se finirà come deve finire, una grossa fetta di merito va proprio ai nostri tifosi».