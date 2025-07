Calcio a 5 – Saviatesta, iscrizione completata alla Serie A

MANTOVA Il Saviatesta Mantova ha ufficialmente depositato la documentazione necessaria per la domanda d’iscrizione al prossimo campionato di serie A. La parola passa ora alla Covisod, la Commissione di Vigilanza, che revisionerà il materiale e comunicherà l’esito alla società virgiliana all’inizio della prossima settimana. Nessuna criticità in vista per il dg Cristiano Rondelli: «Siamo a posto con tutto, non abbiamo problemi societari o economici che la Covisod possa valutare in modo negativo. Attendiamo l’idoneità da parte loro secondo le normali tempistiche». A quel punto il mercato del Saviatesta potrebbe forse sbloccarsi, come spiega lo stesso Rondelli: «Una volta ottenuta l’iscrizione, non ci si può più tirare indietro. Adesso come adesso, non abbiamo possibilità di muoverci per ingaggiare nuovi giocatori. Manca la tranquillità necessaria per procedere con qualsiasi operazione e non siamo disposti a prenderci impegni che non riusciremmo a rispettare. Siamo sempre in attesa di ulteriori sponsor che facciano la loro parte. Poi in modo timido e con un occhio al bilancio cominceremo ad affondare per i profili che stiamo seguendo». Il dg ha infatti le idee già ben chiare sul da farsi: «Abbiamo tante trattative aperte e le occasioni non mancano. I procuratori ci stanno inoltre sottoponendo il meglio che il mercato può attualmente offrire. Per quanto mi riguarda, ho 3-4 giocatori in caldo su cui puntare non appena avrò le garanzie economiche. Non vogliamo costruire una rosa numerosa come quelle di Napoli o Catania, che hanno anche l’impegno europeo. Lavoreremo invece su pochi innesti mirati, utili alla causa. Spero di poter chiudere per qualcuno già tra l’inizio e la metà di agosto, così da consegnare la rosa completa a mister Milella il prima possibile un organico in grado di poter mantenere la massima categoria, che abbiamo conquistato con sacrificio e merito nella scorsa stagione».