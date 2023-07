Calcio a 5 – Saviatesta, ufficializzata la richiesta per il ripescaggio in A

MANTOVA Incartamenti consegnati, garanzie presentate: il Saviatesta Mantova ha mosso tutti i passi necessari per l’iscrizione alla prossima Serie A2 Elite. Ma la speranza di salire di categoria c’è sempre: contestualmente è stata compilata la richiesta di ripescaggio in serie A. Due i posti per tre squadre: già data per certa la mancata iscrizione del Real San Giuseppe, da Pescara rimbalza anche la certezza della ripartenza degli adriatici dalla Serie A2 con l’Academy, seconda squadra. Da vedere se farà domanda di ripescaggio il Petrarca Padova, l’unico che avrebbe la precedenza sul Saviatesta oltre all’Active Network Viterbo, ormai sicura del salto. Se i patavini non chiedessero di essere ripescati, per i biancorossi si schiuderebbero le porte della massima serie. Intanto domani incontro in Comune con il sindaco Mattia Palazzi, la San Lazzaro e il Gabbiano per l’utilizzo del PalaSguaitzer. I biancorossi nell’iscrizione hanno indicato il Neolù come campo principale e potrebbero virare sull’altro impianto solo dietro determinate garanzie.