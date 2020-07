Calcio a 5 Serie A – Il Mantova piazza il colpo Savolainen

MANTOVA Il Mantova Calcio a 5 della stagione 2020/2021 inizia a prendere forma: dopo l’ufficializzazione del tecnico Frane Despotovic e gli acquisti di Ganzetti e Belloni, è stato annunciato ieri il colpo Juha Matti Savolainen, portiere della nazionale finlandese e uno dei migliori giocatori d’Europa nel ruolo. Classe 1991, Savolainen ha dato sfoggio delle proprie qualità proprio contro l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali lituani: gli azzurri pareggiarono 2-2 proprio a causa della super prestazione dell’estremo difensore finnico.

Un giocatore così non poteva restare inosservato e il dg Cristiano Rondelli nelle ultime settimane ha affondato il colpo, assicurandosi così il nuovo numero 1 biancorosso e riservandogli uno dei posti per gli stranieri in rosa. Savolainen, arriva dalla A croata, dove ha giocato col Crnica nell’ultima stagione: con questa società ha disputato i play off scudetto.

«Sono contento di arrivare in Italia – ha affermato Savolainen – e che il Mantova mi abbia cercato con determinazione, dandomi da subito grande fiducia, che cercherò di ricambiare dimostrando di valere la chiamata di questa società».

«Ci siamo accaparrati uno dei migliori portieri in circolazione – commenta con soddisfazione Cristiano Rondelli, direttore generale della società biancorossa -, ora metteremo a punto la rosa, con oculatezza e grande attenzione. Non dobbiamo avere fretta: durante questo mercato cambieremo tanto per le molte partenze, ma saremo competitivi in vista dell’inizio del campionato. Un torneo che rischia di non vedere ai nastri di partenza qualche nostra avversaria: nella massima serie ci sono difficoltà da parte di alcune società, noi manterremo la barra a dritta, cercando di consegnare a mister Despotovic un organico equilibrato e in grado di fare bene». Intanto è sfumato un obiettivo dei biancorossi, che erano interessati all’asso croato Josip Suton: il nazionale balcanico è passato al Meta Catania, e sarà dunque uno degli avversari dei biancorossi. Ma il mercato è ancora lungo e la caccia continua.