Calciomercato dilettanti – Casalromano, arriverà Scalvenzi. SanLa su Tosi e Rossin

MANTOVA Potrebbe essere Scalvenzi, ex Asola, il prossimo colpo del Casalromano: sfumato Nardi, finito ai biancorossi, i gialloblù punterebbero all’esterno bresciano per completare un reparto offensivo che conta già un altro ex asolano, Buoli. A proposito di Asola, per Rossin del Mantova (i biancorossi trattano anche Croci con alcune società, tra cui la Governolese) c’è da registrare la concorrenza del San Lazzaro, che sta facendo un pensierno anche ad un altro 2002 in uscita, ovvero Federico Tosi. Staremo a vedere: di sicuro i cittadini devono ricostruire il reparto difensivo dopo le partenze di un altro Tosi, Carlo Alberto, oltre a quelle di Mortara e Azzali. Sempre in stand by la trattativa con Girelli, mentre era stato fatto un tentativo anche con Borgonovi, che però avrebbe scelto ormai la Serenissima di mister Baratti. In attacco la squadra di patron Valenza punta decisamente su Pasetti, punta in quota della Castellana, che sa recitare più ruoli: prima e seconda in base al contesto. Un profilo perfetto per dialogare con Badalotti. Prossimo al trasferimento sul Garda, invece, un obiettivo dei biancazzurri in queste settimane, Diego Grigoli, ha ricevuto una richiesta del Castelnuovosandrà. Nel frattempo ci sono buone possibilità per una permanenza di Cabroni, che però continua ad essere corteggiato dalle emiliane Luzzara e Rolo. Difficile, come anticipato due giorni fa, che arrivi Pellini, il quale deve conciliare gli impegni di studio a Brescia con il calcio. Potrebbe scendere di categoria e andare a Remedello. Torniamo alla Castellana: i goffredesi aspettano sempre il ritorno di Viola, centrocampista classe 2001 della Vighenzi, che già la scorsa stagione aveva militato con la compagine di mister Cobelli.