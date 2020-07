Ciclismo esordienti – Ferrari-Marocchi, che doppietta a Fumane!

FUMANE (VR) Primo Sergio Ferrari, secondo Filippo Marocchi. Questo l’ordine d’arrivo della cronoscalata individuale per la categoria esordienti del 1° anno. I due portacolori del Mincio Chiese hanno dimostrato che il loro talento va ben oltre le prove su strada. Ferrari ha completato la distanza di 4.350 mt impiegando 10’49”58, mentre il compagno di squadra ha impiegato 3” in più. Un avvio di stagione davvero esaltante per la formazione virgiliana, tenendo conto che questi due ragazzi sono alla prima esperienza nella nuova categoria.

Oltre a loro, si sono distinti anche: Maddalena Lodi Rizzini, giunta 7ª tra le esordienti, mentre due giorni prima era salita sul podio conquistando sulla pista di Pescantina il 2° posto assoluto; e Andrea Godizzi, classificatosi al 10° posto tra gli esordienti del 2° anno. All’appuntamento scaligero hanno preso parte anche tre allievi del team del presidente Guido Morelli: Angelo Monister, Marco Dalla Benetta e Stefano Leali, che si sono ben comportati facendo registrare rispettivamente il 15°, 16° e 17° tempo.

Per quanto concerne la sezione under 23, venerdì sulla pista del velodromo di Forlì, in occasione dell’Extragiro, Pietro Zadeo Pedretti dell’Hicari Cablotech si è cimentato in varie specialità, ottenendo risposte positive in previsione della sua partecipazione ai campionati italiani di categoria. Al test romagnolo, suddiviso tra strada e pista, hanno preso parte anche gli atleti della Delio Gallina, team diretto dal mantovano Simone Bertoletti. In pista, in particolare, Matteo Pongiluppi venerdì ha conquistato la piazza d’onore nella specialità del Kerin; mentre il reverese Emanuele Boselli si è messo in evidenza nella corsa a punti. Oggi ultima giornata dell’Extragiro con una gara su strada sulla distanza 122,500 km che si concluderà sempre nell’autodromo imolese “Enzo e Dino Ferrari”.