Ostetrica in pensione dona strumentazione d’epoca al corso di laurea in ostetricia

MANTOVA Sono stati donati oggi al Corso di Laurea in Ostetricia con sede all’ospedale di Mantova diversi strumenti d’epoca utilizzati dalle ostetriche. Gli oggetti donati da Maria Barletta, ostetrica in pensione e presidente onoraria dell’Ordine della professione Ostetrica della provincia di Mantova, comprendono un enteroclisma, uno stetoscopio in bachelite, uno strumentario con lenzuolino originale, un paio di guanti, una bilancina pesaneonati, alcuni libretti, un timbro per la firma e un camice.

A questa importante donazione ha voluto partecipare anche Carla Lui che ha arricchito la collezione con una pompetta tiralatte del 1944: un oggetto per lei di grande valore affettivo. La madre, infatti, in periodo di guerra non ha voluto portare la sua bimba, nata sottopeso, in ospedale per paura che venisse scambiata con un’altra. Tuttavia, grazie alla pompetta tiralatte, è riuscita ad accudirla e a crescerla nonostante le frequenti fughe causate dai bombardamenti.

Questo oggetto è particolarmente significativo anche per il Corso di Laurea in Ostetricia, riconosciuto come Corso di Laurea Amico dell’Allattamento.

Il direttore sociosanitario di ASST Mantova Renzo Boscaini e il direttore aziendale delle professioni sanitarie e sociosanitarie Stefano Bernardelli ringraziano per la significativa donazione, destinata in futuro al centro museografico della casa della salute della donna e del bambino.

Raffaella Ferrara e Monica Antuono del Corso di Laurea in Ostetricia sottolineano l’importanza di mantenere traccia di questi strumenti del passato e poterli mostrare ai nuovi studenti.