Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta batte il Lecco in amichevole e chiede il rinvio delle prime due gare

MANTOVA Buon test per il Saviatesta che batte 4-2 in amichevole al PalaSguaitzer il Lecco, formazione che milita in Serie A2 Élite. Decisive per i biancorossi le reti di Leleco, Cabeca, Caìque e Ceccatto. «È stata una buona gara per noi – afferma il dg Cristiano Rondelli – . Nel primo tempo i ritmi sono stati blandi, ma in fin dei conti ce la siamo giocata alla pari contro una buona squadra. A fare la differenza è stata la qualità tecnica. Adesso abbiamo deciso di concedere un po’ di riposo ai ragazzi. Mister Milella sta provando soluzioni alternative a quelle che utilizzerà in campionato. Alcuni ragazzi sono avanti di condizione, mentre altri un po’ più indietro. È tornato a pieno regime anche Wilde. Quando c’è lui in campo la squadra gira molto bene, e contro il Lecco si è visto».

Il Saviatesta tornerà in campo sabato per la prima gara di Coppa Divisione a Crema contro la Videoton. L’esordio in campionato invece è previsto forse per venerdì 26 dicembre a Roma contro l’Ecocity Genzano. «Chiederemo uno spostamento delle prime due gare di campionato – spiega – perché abbiamo Moratelli impegnato in nazionale. Vorremo presentarci con la rosa al completo. Per quanto riguarda la Coppa invece, rappresenta un altro step di avvicinamento al campionato. La sfrutteremo al meglio per mettere minuti nelle gambe. C’è positività nello spogliatoio. Abbiamo costruito un gruppo con logica e tempistiche giuste. Sono arrivati giocatori funzionali alle idee del mister. Non siamo da scudetto, ma da salvezza sì. Poi vedremo strada facendo. Però avere Cabeca è la ciliegina sulla torta».