Colto da malore sulla ciclabile mentre torna dal lavoro: muore a 32 anni

POGGIO RUSCO – Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità locale. un giovane di 32 anni originario della Nigeria e residente a Poggio Rusco, ha perso la vita OGGI NEL tardo pomeriggio a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Il dramma lungo la via del ritorno

I fatti si sono consumati poco prima delle 18:30 in via Quattrocase. Il giovane stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta, di ritorno da una faticosa giornata di lavoro. All’improvviso, il 32enne è stramazzato al suolo, privo di sensi.

I primi passanti che hanno notato il corpo a terra hanno immediatamente lanciato l’allarme. Inizialmente si è pensato alle conseguenze di un grave incidente stradale, ma la totale assenza di veicoli incidentati o di tracce di frenata ha subito indirizzato i sospetti verso un drammatico evento naturale. Il caldo soffocante registrato nella giornata di ieri potrebbe aver giocato un ruolo decisivo come concausa del decesso.

La corsa disperata dei soccorsi

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i Carabinieri della stazione di Magnacavallo e gli agenti della Polizia Locale Destra Secchia Centrale. Date le condizioni critiche del giovane, è stato fatto levare in volo anche un elicottero della centrale operativa per un eventuale trasporto d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia.

Tuttavia, il quadro clinico del ragazzo è precipitato rapidamente. Nel tentativo estremo di stabilizzarlo prima del volo, l’équipe medica ha optato per una corsa disperata in ambulanza verso il più vicino ospedale di Pieve di Coriano, con l’obiettivo di trasferirlo successivamente in rianimazione.

Il tragico epilogo

Ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano. Benjamin è spirato poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso di Pieve di Coriano, senza mai riprendere conoscenza. Constatate le cause naturali del decesso, l’autorità giudiziaria ha già provveduto a restituire la salma ai familiari per i funerali.