Calcio a 5 serie A – Il Saviatesta si è fermato ad Eboli

EBOLI Per il Saviatesta Mantova un ritorno in campo da dimenticare. Tanta ruggine da ripulire nella squadra virgiliana, sconfitta sul campo della Feldi Eboli per 3-0. Dopo un mese senza partite, il Mantova sembra aver smarrito quella fluidità di gioco e compattezza di squadra con le quali si era fatto conoscere nelle prime tre giornate di campionato. Il lungo stop certamente ha influito.

FELDI EBOLI-SAVIATESTA MANTOVA 3-0

RETI pt 19’38” Dani Chino; st 3’54” Tres, 8’59” Caruso.

FELDI EBOLI: Dal Cin, Moura, Romano, Dani Chino, Canabarro, Caruso, Tres, Bissoni, Chano, Caponigro, Glielmi, Pasculli. All.: Riquer.

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Danicic, Bueno, Micheletto, Petrov, Carletti, Suton, Belloni, Rondelli, Hrkac, Gaspar, Ganzetti, Kuraja, Solosi. All.: Despotovic.

ARBITRI: Petrillo (Catanzaro), Cefalà (Lamezia Terme). Crono: Manzione (Salerno).

NOTE: Ammoniti: Canabarro, Hrkac.