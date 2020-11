Piazza Marconi a San Benedetto: cantiere a buon punto, ora i parcheggi

SAN BENEDETTO – Con l’arrivo delle festività natalizie si avvicina anche il momento per una piazza Marconi tirata davvero a lucido: l’amministrazione comunale di San Benedetto ha infatti confermato che la sistemazione della piazza, che si trova sullo spazio retrostante il municipio, è a buon punto, completando un restyling che ha interessato anche – come abbiamo riportato nelle scorse settimane sulla “Voce” – il vicino campanile di San Floriano.

I marciapiedi posti in fregio agli edifici prospicienti la piazza, in una nuova pavimentazione in pietra grigia, sono stati ultimati – si legge in una nota dell’amministrazione guidata da Roberto Lasagna e pubblicata sul sito istituzionale del Comune – Sono state eliminate le barriere architettoniche esistenti ed è stata sistemata la rete di raccolta delle acque meteoriche. Ma se i marciapiedi sono a posto, ora l’intervento entra nel vivo con la realizzazone della parte più consistente dell’intervento dato che è già iniziato il rifacimento dei parcheggi: l’attuale pavimentazione in grigliato erboso sarà sostituita con una nuova e i cordoli di delimitazione delle aiuole degradati saranno anch’essi sostituiti. Sarà posata sempre in continuità con i marciapiedi una nuova pavimentazione in corrispondenza del punto di sosta principale della piazza e nelle zone laterali dove trovano spazio i raccoglitori dei rifiuti. Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica della piazza, verranno sostituiti gli attuali punti luce presenti con nuovi pali architettonici.

Anche la luce, quindi, giocherà un ruolo fondamentale nel restyling della piazza: del resto lo stesso campanile di San Floriano, risistemato e reso visitabile, è stato abbellito ulteriormente con un sistema di illuminazione che ne valorizza l’importanza storica e architettonica.