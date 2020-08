Calcio Eccellenza – Castiglione, sfida in famiglia sotto il solleone

CASTIGLIONE Finita la prima settimana di preparazione, l’epilogo per il Castiglione non poteva essere che la partita in famiglia nelle mura casalinghe del Lusetti per testare resistenza e mettere in pratica i primi insegnamenti e le strategie di mister Manini. Si è giocato in una mattinata caldissima che ha messo a dura prova le doti fisiche dei rossoblù. Le formazioni mischiate si sono dimostrate efficienti e la linea verde non ha demeritato di fronte ai senatori. Azioni fluide con sprazzi di strategie difensive e d’attacco. Dopo un’oretta di gioco, visto il crescere della temperatura, Manini ha fermato la prima prova d’assieme e mandato tutti negli spogliatoi. Domani riprendono gli allenamenti, in forse l’amichevole di mercoledì con il Marmirolo.