Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, Belloni al Pescara. Rientra il baby Gumeniuk

MANTOVA Brindisi di fine anno per il Saviatesta Mantova, che nemmeno a cavallo delle festività si è fermato: tanti i recuperi, giocati e da giocare, in quest’ultimo mese, per i biancorossi di Frane Despotovic, che torneranno in campo già domani per la difficile sfida salvezza con il Cybertel Aniene, nel recupero della quarta d’andata. Il pareggio del 29 dicembre con il lanciato SynLab Petrarca Padova ha restituito autostima al gruppo virgiliano, che ha dimostrato di poter competere con le migliori del torneo. Ma al Saviatesta, seconda miglior difesa, manca il gol (terzo peggiore attacco). E’ per questo che il direttore generale Cristiano Rondelli sta scandagliando il mercato per trovare una pedina o due in grado di poter dare quel qualcosa in più per raggiungere una tranquilla salvezza. Ad oggi, infatti, i biancorossi si trovano con soli 4 punti di vantaggio sulla zona play out. Non propriamente una posizione di classifica che faccia dormire sonni tranquilli. Gli obiettivi possono essere un pivot e un laterale, ma potrebbe bastare un universale, tanto per non intaccare i buoni equilibri che si sono comunque creati in questa prima fase di campionato. In uscita, intanto, si è registrato il primo movimento: il laterale classe 1988 Marco Belloni si è accasato alla Colormax Pescara, mentre dalla Sangiovannese è rientrato dal prestito il giovane Bogdan Gumeniuk, classe 1999. Quest’ultimo potrebbe essere girato nuovamente in serie B, dove ha moltissimo mercato, nelle prossime settimane, ma per ora rimarrà a disposizione di Despotovic.