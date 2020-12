Calcio a 5 Serie A – Saviatesta nel limbo tra il sogno playoff e l’incubo retrocessione

MANTOVA E’ un’annata complicata per il Saviatesta Mantova, eppure l’inizio scintillante di campionato sembrava promettere una stagione da protagonista. Poi ci si è messa l’emergenza Covid, che ha interrotto il cammino dei biancorossi con una lunga serie di gare rinviate, facendo perdere condizione e fiducia a tutto l’ambiente. Dalla ripresa delle ostilità, il Mantova ha evidenziato un rendimento troppo altalenante che lo mantiene in un limbo pericoloso tra l’incubo retrocessione e i playoff. La sconfitta nel “boxing day” contro il Came Dosson è difficile da digerire per la squadra virgiliana, che per buona parte del match ha giocato alla pari, se non meglio, dei forti avversari. Di fronte, però, ha trovato un portiere in versione “uomo ragno”. Lapidario il commento del dg biancorosso Cristiano Rondelli: «Se giochi bene, devi vincere».

Sta di fatto che la partita di sabato ha messo in evidenza ancora una volta alcuni limiti strutturali di questa squadra. Su tutti, la mancanza di un pivot sul quale impostare il gioco offensivo. A parte il bel gol (il secondo in stagione), Suton resta un punto interrogativo nello scacchiere di mister Despotovic. Ecco quindi che sarebbe fondamentale trovare un’alternativa dal mercato. C’è tempo fino al 2 febbraio e i radar del club virgiliano sono attivi già da diverse settimane. Bene invece Hrkac e Petrov, che hanno dato slancio alla manovra biancorossa. Così come Micheletto, davvero trasformato rispetto all’anno scorso. C’è inoltre la grana Danicic che, già in diffida ed espulso sabato in avvio di ripresa per due ammonizioni rimediate nel giro di un minuto, salterà per squalifica le partite contro Padova e Aniene: due match che il Mantova deve cercare di vincere per non farsi risucchiare nelle sabbie mobili della classifica.