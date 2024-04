Incidenti in serie questa mattina in A22. Un morto tra Nogarole Rocca e Mantova Nord

MANTOVA Un lunedì mattina nero quello di oggi, lunedì 22 aprile, in A22 a causa di alcuni incidenti, uno dei quali purtroppo con esito mortale, avvenuti tra Nogarole Rocca e Mantova Sud che hanno portato alla chiusura dell’autostrada in corsia Sud e code lunghe fino a 20 chilometri. A innescare questa ecatombe è stato un incidente avvenuto intorno alle 6.30 in corsia Sud in prossimità del casello di Mantova Sud, dove un camion che trasportava acqua minerale si è ribaltato bloccando di fatto il traffico in direzione di Modena. A causa di questo incidente, fortunatamente senza conseguenze per l’autotrasportatore, si è formata una prima fila di circa 6 chilometri che è andata via via allungandosi verso Nord. Un effetto domino che ha finito per causare forti rallentamenti e ulteriori incolonnamenti anche nel tratto sul confine tra il Veronese e il Mantovano. Proprio a ridosso del confine di regione verso le 10.15 si è verificato un tamponamento tra due mezzi pesanti cui ha fatto seguito un altro incidente che ha visto coinvolto un furgone, che ha tamponato un autotreno. Per il conducente del furgone, purtroppo non c’è stato nulla da fare. A quel punto L’Autobrennero ha deciso di chiudere l’ingresso in direzione Sud del casello di Nogarole Rocca. Ciò ha creato ulteriori ripercussioni sul traffico in A22. Alle 11 il sito di Autostrada de Brennero segnalava 4 chilometri di coda in direzione Sud all’altezza dell’allacciamento tra A22 e A4.