Ancora un’occasione per vedere e rivedere il Festival 2020 insieme a nuovi contenuti natalizi

MANTOVA Segni d’infanzia, in occasione delle feste, fa’ un regalo a tutte le famiglie, dando la possibilità di tornare ad accedere gratuitamente ai contenuti del Festival 2020 – evento internazionale di teatro e arte promosso dal Comune di Mantova – e a nuovi contenuti creati appositamente per le feste, disponibili a partire da domani, 24 dicembre, sulla piattaforma segninonda.org. Basterà collegarsi e registrarsi (per chi non lo avesse già fatto durante il periodo del Festival) per vedere spettacoli teatrali, laboratori, videoletture, corti animati, interviste, ma anche per ascoltare la ricca programmazione di podcast: proposte per tutte le età con cui trascorrere un tempo di qualità durante il lockdown natalizio.

Oltre al palinsesto della XV edizione di SEGNI ci sarà la sezione “Speciale Natale 2020” che si andrà arricchendo progressivamente fino al 6 gennaio per offrire sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Grazie alla collaborazione con La Baracca – Testoni Ragazzi di Bologna, con cui Segni sta sperimentando le potenzialità dello spazio digitale, sono previste una serie di narrazioni legate alla tradizione, poco note o dimenticate, che vengono reinterpretate da attrici e attori che si ritrovano ad abitare uno spazio comune che ricorda il soggiorno di casa con tanto di albero di Natale e anticaglie sparse qua e là. Le prime storie disponibili a partire da domani sono “I musicanti di Brema”, “Il Cavaliere magico” e “Il Miracolo”: si può quindi andare sulle tracce di quattro animali in fuga che arriveranno a Brema per partecipare a un grande Concerto di Natale, seguire la corsa mozzafiato di un cavallo a dondolo e del suo cavaliere oppure l’insolita vigilia di Natale del piccolo Fausto.

Fino alla Befana tante sorprese e contenuti in aggiornamento: da un podcast “christmas edition” de La voce della Balena fino a una serie di letture in compagnia di Cristina Cazzola, Direttrice artistica di Segni d’infanzia e attrice, che racconta e sperimenta anche la formula del teatro delivery: un progetto ideato dall’artista Ippolito Chiarello che sta prendendo piede in tutta Italia e all’estero e che porta il teatro a domicilio, sotto le finestre di case e palazzi. In arrivo anche dei contenuti dal Festival Kids di Lecce.

Non resta che invitare parenti e amici su segninonda.org per condividere la visione e scambiarsi commenti, festeggiando insieme a distanza.