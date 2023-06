Tamburello Serie C/D – Il Pozzolo non sbaglia un colpo e prende il largo: +9 sulle seconde

Mantova Continua la marcia trionfale del Pozzolo (in foto) nel campionato nazionale di tamburello di serie C e D. Sabato, nella terza giornata di ritorno, ha espugnato il campo della Sordelliana C con il punteggio di 2-0 (6-3, 6-3). E’ stata una partita combattuta, nella quale i padroni di casa hanno cercato in tutti i modi di contrastare il passo della regina, che ha invece allungato le distanze sulle inseguitrici. Alle spalle del Pozzolo, infatti, registriamo il passo falso del Ceresara, sconfitto al tie-break dal Cereta: 2-1 per i voltesi con parziali di 6-5, 3-6, 8-4. Successo netto del Castellaro sul campo del Guidizzolo: 2-0 (6-1, 6-0). Il quadro della giornata si completerà il 24 giugno con la sfida tra il Medole e i toscani del Torrita. A questo punto della stagione, la classifica vede il Pozzolo in fuga solitaria con 31 punti; seconde a pari merito, a quota 22, Ceresara e Sordelliana C, poi c’è il Medole a 20, Cereta 16, Sordelliana D 13, Castellaro 12, Torrita e Firenze 3, Guidizzolo 2.