Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, nuova amichevole e lavori in corso per il ritorno di Kytola

MANTOVA Nuova tappa d’avvicinamento al campionato per il Saviatesta Mantova. I biancorossi di Despotovic giocheranno questa sera al NeoLù la loro quarta amichevole, contro i vicentini del Carrè Chiuppano (Serie B). Fischio d’inizio alle ore 20.30. Si tratta di un altro test probante in vista dell’esordio in campionato, in programma sabato 10 ottobre alle 20 a Salsomaggiore contro l’Italservice Pesaro. Le amichevoli precedenti hanno denotato luci e ombre. A tratti il Saviatesta ha dimostrato un ottimo potenziale, sia sul fronte tecnico che su quello fisico; dall’altro lato, i biancorossi hanno espresso una condizione migliorabile e meccanismi da oliare, com’è normale che sia in questa fase.

Nel frattempo, il dg Cristiano Rondelli mantiene l’occhio vigile sul mercato. Oltre al laterale offensivo, queste prime amichevoli hanno indicato l’esigenza di un centrale difensivo per rendere più competitivo l’organico. La società sta provando a convincere un grande ex a tornare: il finlandese Jukka Kytola.