Calcio a 5 Serie A2 Elite – Savia…Festa: batte il MestreFenice (6-2) e vede la Serie A

Mantova Il Saviatesta Mantova è a un passo dal traguardo. Nello scontro diretto contro il MestreFenice, seconda forza del campionato, i biancorossi sfoderano una prestazione maiuscola e vincono con un netto 6-2 che li lancia verso la promozione in Serie A. A due giornate dal termine, la squadra di mister Milella comanda la classifica con quattro punti di vantaggio proprio sui veneziani e il 3 maggio, nella trasferta di Lecco, potrebbe arrivare la matematica certezza del salto di categoria.

Al PalaSgu l’atmosfera è elettrica e il match non delude le attese: ritmi alti, intensità, qualità tecniche e nervi tesi. Il MestreFenice parte forte e passa per primo con Pires al 4’15’’, ma la risposta dei padroni di casa è immediata: al 5’44’’ Grosso ristabilisce la parità sfruttando al meglio una rapida ripartenza. Il Mantova prende fiducia e al 15’55’’ costruisce una splendida azione corale in power play, finalizzata da Donadoni per il 2-1 che manda le squadre al riposo con i virgiliani avanti. Nella ripresa il Saviatesta alza ulteriormente il livello. Al 23’29’’ arriva il 3-1 firmato da Misael, che conclude in rete una raffinata combinazione tutta brasiliana con Wilde: scucchiaiata morbida del pivot in area e sinistro al volo in girata per una delle reti più belle della serata. Il MestreFenice, però, non molla e accorcia le distanze al 30’23’’ con Ruzzene, riaprendo il match. Da quel momento gli ospiti si riversano in avanti con il portiere di movimento, cercando il pareggio con insistenza. Il Mantova stringe i denti e resiste agli assalti, lottando su ogni pallone con grinta e spirito di sacrificio. Nei minuti finali, poi, si scatena l’apoteosi biancorossa: al 38’41’’ Donadoni trova la doppietta personale in contropiede (4-2); segnano anche Valdes al 39’15’’ e Wilde al 39’47’’, che nel giro di un minuto mettono il punto esclamativo su una vittoria pesantissima. Esplode la festa sugli spalti del PalaSgu, mentre in campo il gruppo si abbraccia consapevole di essere vicinissimo a un traguardo straordinario.