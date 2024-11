Calcio a 5 Serie A2 Elite – Saviatesta fa la festa ai Saints (2-3): ora è primo da solo

MERATE (Lc) Venerdì le celebrazioni di Ognissanti, ma il Saviatesta ha “fatto la festa” ai Saints Milano solo ieri, con un giorno di ritardo. Una partita dominata in lungo e in largo dalla squadra di Pino Milella, che ha avuto solo il difetto di non chiuderla molto prima, e ha dovuto lottare sino alla fine, con qualche patema di troppo. Ma alla fine i virgiliani guadagnano i meritati tre punti e ora sono soli in testa, visto il ko dell’Elledì. Ad aprire le danze dopo 5’ è il gol di Mascherona, a raddoppiare prima del riposo è Portuga.

Ad inizio ripresa il Mantova sbaglia l’impossibile, in special modo con Donadoni (che manca il gol praticamente a porta vuota) e Wilde. Scampato il pericolo, i Saints tornano clamorosamente in gioco, accorciando prima con Milani. E poi, inserito il portiere di movimento, trovano addirittura il clamoroso pareggio con Peverini. Incassati gli schiaffoni, la compagine biancorossa ha il grande merito di non scomporsi e di rimettersi a caccia del gol vittoria: anche Milella inserisce il portiere di movimento e trova la rete del sospirato 2-3 con Tommaso Grosso ad un minuto dalla fine.

«Una vittoria di misura, ma tre passi avanti per noi – osserva a fine gara il dg biancorosso Cristiano Rondelli -, se avessimo chiuso la gara ad inizio ripresa non ci sarebbe stato niente da dire, li abbiamo rimessi in gioco noi. E del resto tante erano le insidie, su un campo da gioco piccolo e in gomma. Ma alla fine abbiamo ottenuto un’altra vittoria. Positivi i gol di Portuga e Grosso: sono due ragazzi che ci daranno una grande mano, le reti firmate da loro sono positive per il gruppo. Peccato per le ammonizioni evitabili, quelle a Mascherona e Romano eccessive». Ora un trittico di sfide al vertice con Altamarca, Leonardo e Pordenone. «Restiamo umili, consapevoli delle nostre qualità» conclude Rondelli.