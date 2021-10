Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta vince in rimonta sul campo dell’Alto Vicentino (1-4)

SCHIO (Vi) Parte nel migliore dei modi la stagione del Saviatesta Mantova. La formazione biancorossa esce vittoriosa dalla prima gara di campionato contro l’Alto Vicentino per 4-1. Un risultato ottenuto con qualche brivido. Quello non può mancare, ma essendo la prima giornata, lo si poteva mettere in conto. La squadra di mister Bagalà effettivamente non era partita benissimo. La formazione di casa è infatti passata in vantaggio dopo nemmeno 3’ con una rete di Pedrinho, che ha fatto tremare tutti. Il Mantova ci ha messo un po’ per rientrare in partita, ma a pochi secondi dalla fine della prima frazione è riuscito a rimettere in equilibrio il match trovando il pari con la rete di Titon. E’ il gol che ha cambiato di fatto la partita. Il Saviatesta si è sbloccato e ha giocato con più scioltezza seguendo ogni indicazione del tecnico romano. Da una parte i lanci lunghi dei padroni di casa e dall’altra un Mantova che invece ha giocato palla a terra, mostrando maggiore qualità. I biancorossi hanno piazzato subito un micidiale uno-due ad inizio ripresa, prima con Baroni e poi con Battistoni. Nel finale ci ha pensato ancora capitan Titon a rimpinguare il bottino.

ALTO VICENTINO-SAVIATESTA MANTOVA 1-4

RETI pt 2’35” Pedrinho (AV), 19’47” Titon; st 1’25” Baroni, 2’45” Battistoni, 19’25” Titon.

ALTO VICENTINO Josic, Fabiano, Bacoli, Pedrinho, Juanfran, Trovato, Deuner, Covino, Resner, Ugas, Grotto, Massafra. All.: Ferraro.

SAVIATESTA MANTOVA Ricordi, Gabriel, Titon, Fabinho, Battistoni, Filipponi, Baroni, Caio, Recasens, Campagna, Conti, Ninz. All.: Bagalà.

ARBITRI Sodano (Bo), Lavanna (PU). Crono: Longobardi (Schio).

NOTE Ammoniti: Battistoni, Fabinho, Resner.