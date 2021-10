Tiro con l’arco – Lucilla Boari conquista il titolo italiano seniores

VERDELLO (Bg) Ieri è andata in scena la seconda giornata per il Campionato Italiano di tiro alla Targa all’aperto, divisione Arco Olimpico. In una giornata fredda e nuvolosa si sono svolti i tiri per il titolo di classe juniores, master e senior e le qualificazioni per il Titolo Assoluto che si svolgerà oggi dalle ore 9. Si partirà dagli ottavi, femminile e maschile. Diretta su Youarco. Oro per Lucilla Boari (in foto) che con 658 punti ha vinto per un punto su Tatiana Andreoli. Terzo posto per Chiara Rebagliati con 653 punti. Tutte e tre le atlete fanno parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro.