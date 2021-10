Canottaggio Junior – Europei, Alice Bussacchetti in semifinale

MONACO (Ger) Dopo i Mondiali Junior, è tempo di Europei per la portacolori della Canottieri Mincio Alice Bussacchetti. Con Edda Volponi dell’STC Adria 1877 ieri è scesa in acqua nel doppio femminile. Hanno avuto una partenza così così, poi si sono rimesse in carreggiata e sono state brave a tenere testa alla Bielorussia e a lasciarsi alle spalle Germania, Svizzera e Lituania. Per loro accesso diretto in semifinale. La classifica: 1. Bielorussia 7.59.28, 2. Italia (Alice Bussacchetti-SC Mincio. Edda Volponi-STC Adria 1877) 8.05.28, 3. Germania 8.07.26, 4. Svizzera 8.07.98, 5. Lettonia 8.18.26.

Le due Azzurrine sono seguite dagli allenatori Testoni e Penna, promossi per l’occasione a tecnici di riferimento.

Dopo il sesto posto in finale A ai recenti Mondiali di Plovdiv in Bulgaria, la coppia formata dalla mantovana della Mincio e dalla triestina dell’ Adria punta a migliorarsi sulle acque del bacino olimpico di Monaco ’72.