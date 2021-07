Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta blinda la porta: torna Ricordi

MANTOVA Ricordi… che tornano: Enrico Ricordi è il nuovo portiere del Saviatesta Mantova. L’atleta marchigiano ha firmato mercoledì con la società biancorossa e, dalla fine di agosto, si aggregherà alla squadra di mister Bagalà. Ritorno gradito per il Saviatesta, che ritrova uno degli eroi che portarono il Mantova nella massima serie, dopo un campionato esaltante in A2, dove fece anche due gol. Il culmine di quel trionfale campionato, la doppia finale contro il Cassano. Dolci… ricordi, quelli di Ricordi in maglia biancorossa. Tante vittorie nel Mantova di mister Milella: un atleta sempre legatissimo alla società virgiliana. La scorsa estate l’addio, al termine della prima stagione in A con i biancorossi, con la rivoluzione estiva che aveva portato sulla panchina mantovana Despotovic. Il portiere approdò al Meta Catania dove ha giocato fino allo scorso gennaio. Poi il passaggio all’Acqua&Sapone. E, guarda caso, la prima partita con la maglia dei pescaresi l’ha disputata al NeoLu contro il Saviatesta. “A volte ritornano” si diceva alla vigilia di quella sfida. E Ricordi a Mantova è tornato per davvero. E’ stato lontano da Mantova un anno, ma ritrova un ambiente cambiato, con una nuova società, che però ha mantenuto le stesse ambizioni: continuare a crescere. E chissà che quello di Ricordi, non sia solo il primo di alcuni ritorni. Mai come quest’anno, in casa Mantova c’è bisogno di certezze.