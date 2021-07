Calcio Eccellenza – Castiglione, le interviste del dopo-Samp

TEMU’ (Bs) A fine partita un commento telegrafico da parte dell’allenatore aloisiano Gianluca Manini: «Si sapeva che la partita sarebbe stata di questo tenore: ci siamo presentati con una squadra completamente nuova e con poco allenamento, contro una compagine di serie A. Ci siamo divertiti e abbiamo giocato la nostra partita con correttezza. Nessuno si è fatto male e questo è un dato positivo. E poi il gol che dicevamo è stato messo: bravo Timothy a segnarlo, è stato un bel modo per salutare il Castiglione». Bene anche i portieri: «Non avevo dubbi: «Bertolani sappiamo quanto vale, mentre Cavicchioli sta crescendo e nel corso della partita ha acquisito sicurezza: non era proprio facile entrare in campo contro avversari di questo rango per un ragazzo così giovane».

Soddisfatto della prestazione il presidente aloisiano Andrea Laudini, che tra l’altro è anche uno sfegatato tifoso sampdoriano: «Per me, tifoso dei blucerchiati, è stato un evento in tutti i sensi. Per quanto riguarda l’aspetto sportivo mi è piaciuto molto il primo tempo dei ragazzi: ho visto i nuovi della rosa e mi sono sembrati positivi. Poi certo, valutare da una partita del genere potrebbe essere sbagliato e fuorviante, ma si sono viste buone doti e tanto impegno. Ekuban ci ha salutato con un bel gol, Bertolani è un ragazzo forte che può crescere ancora moltissimo lavorando con noi, ma ho visto in crescendo anche Cavicchioli, dopo un inizio un po’ difficile».

Ora il rompete le righe fino al 9 agosto, terrà banco il mercato: «Dovremo rinforzare l’attacco, ma senza rincorrere acquisti eclatanti: troveremo giocatori di spessore funzionali al nostro progetto».