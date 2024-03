Il modello idrogeno di Valdaro, domani a Viadana incontro sulle opportunità

MANTOVA Domani terzo appuntamento con il roadshow di Confindustria Mantova dedicato al tema dell’idrogeno nei quattro distretti del territorio. Invitati a partecipare gli stakeholder del territorio del viadanese, che si ritroveranno alle 17.30 presso il Muvi di Viadana , Obiettivo del tour di eventi, organizzati in collaborazione con la Provincia di Mantova, Agire, Gruppo Sapio e Renovo, è presentare il “modello Mantova” – l’Energy Hydrogen Valley della zona di Valdaro – e approfondire le possibilità legate all’utilizzo dell’idrogeno verde per i distretti industriali e per tutto il territorio. Una sessione di eventi replicati in tutti i distretti della provincia mantovana, perché l’idrogeno rinnovabile a Mantova è il futuro dell’energia. Il programma dell’evento prevede: l’apertura con i saluti istituzionali di Fabio Viani, presidente di Confindustria Mantova; Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova; Nicola Sodano, amministratore unico di Agire.

A seguire, Nicola Galli, Direttore di Agire, inquadrerà il contesto, approfondendo e analizzando il quadro normativo attuale. Il convegno proseguirà con l’intervento di Stefano Russo, manager Project Development del Gruppo Sapio, che illustrerà cosa significa concretamente per il nostro territorio la rivoluzione energetica dell’idrogeno. Infine, Stefano Arvati di Renovo, spiegherà come l’ “Energy Hydrogen Valley” di Mantova potrà creare energia dal territorio per il territorio – e come, Partendo dal concetto di Bioeconomia circolare, il “modello Mantova” potrebbe essere potenzialmente replicabile nei diversi distretti industriali, per coprire il fabbisogno energetico della nostra Provincia – un passo importante verso l’indipendenza energetica.