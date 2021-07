Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta, preso il laterale-pivot Benlamrabet

MANTOVA Altro squillo di mercato per il Saviatesta. La società biancorossa ha ufficializzato l’arrivo di Alessio Benlamrabet. Il classe ’95 sarà il nuovo laterale nello scacchiere di mister Bagalà. «Sono un giocatore che scende in campo senza risparmiarsi mai». Queste le prime parole espresse sui canali social della società. «Mi piace cercare la porta e gli spazi per sviluppare la corsa. So di dover migliorare in molte cose, ma credo che questo sia l’ambiente giusto per farlo: i grandi campioni che avrò al mio fianco e lo staff del Mantova mi aiuteranno a crescere», la certezza del nuovo arrivato, pronto a ricambiare la fiducia del club.

Dopo aver vestito la maglia del Prato, ha giocato nell’Olympus Roma conquistando la promozione in Serie A la scorsa stagione. Ora una nuova sfida tutta da vivere in maglia biancorossa. «Appena ho saputo dell’interesse del Mantova, non ci ho pensato molto, ed ho impiegato poco a trovare l’accordo con una società sicuramente seria ed ambiziosa, che vuole lottare per obiettivi importanti. Io sono pronto».