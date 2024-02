Rugby Serie A Elite – Gamboa: “Viadana, non farti condizionare dal tifo di Rovigo”

VIADANA Cresce l’attesa per il big match di domani. La capolista Viadana va al “Battaglini” (ore 14.30) con l’obiettivo di vincere sul campo dei campioni d’Italia e allungare ancor di più in vetta. La squadra di Lodi, tra l’altro, all’andata allo “Zaffanella” ha inflitto ai gialloneri l’unica sconfitta stagionale per 18-6. I rossoblù sono secondi in graduatoria, a cinque lunghezze (ma con una gara in meno) dalla compagine del presidente Giulio Arletti.

Nel frattempo il giudice sportivo ha squalificato dal 12 di questo mese al 10 Marzo il terza linea del Viadana Federico Ruiz, che era stato espulso sabato scorso allo “Zaffanella” nel corso della ripresa nella gara con i Sitav Lyons Piacenza. «Bisogna vedere cosa ha scritto nel referto il direttore di gara – afferma il gm Ulises Gamboa – e qual è stata la sua interpretazione dell’azione di Ruiz. Forse però la sua espulsione è stata una decisione affrettata: meglio non aggiungere altro». Domani al “Battaglini” arbitra Rosella di Roma, la cui direzione l’anno scorso in Coppa Italia, sempre a Rovigo, lasciò qualche dubbio. «Ritengo che gare di questa importanza debbono essere affidate a direttori di gara di polso – risponde Gamboa – Mi auguro che l’arbitraggio sia all’altezza dell’importanza che riveste la sfida fra prima e seconda in classifica. La pressione è tutta su Rovigo, perché in casa sua deve fare la partita e cercare il successo. Noi invece non abbiamo tensioni. La cosa importante da fare è scendere in campo tranquilli e sereni, senza lasciarci condizionare dal tifo del “Battaglini”. Giochiamo come sappiamo, e soprattutto cerchiamo di… convincere. Le ultime due gare con Mogliano e Piacenza hanno visto la squadra vincere, ma non convincere. Conosciamo bene in partenza il valore e della forza dei rossoblù, motivo in più perché impegno, concentrazione e attenzione siano alla base della nostra gara».