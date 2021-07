Calcio Serie C – Mantova, voglia di partite vere

MANTOVA Dopo aver intralciato per due giorni i piani di mister Lauro, Giove Pluvio ha dato una tregua consentendo al Mantova di rispettare appieno la tabella di lavoro. E così, nel quartier generale di Villafranca, i biancorossi hanno potuto perfino disputare una partitella a tutto campo. Un test in famiglia senza troppe pretese, che ha fatto il paio con quello svolto domenica scorsa. Bianchi contro rossi, giusto per mettere in pratica schemi e movimenti provati in allenamento. Sono mancate le reti (0-0 il risultato finale), non gli spunti d’interesse. Anche se, arrivati a questo punto, la curiosità è tutta per lo step successivo, inevitabile quanto necessario: le amichevoli con avversari veri e propri, in programma nella prima metà di agosto.

Ma andiamo con ordine e torniamo alla sgambata di ieri. Di fronte due undici speculari, disposti secondo il 4-3-3 caro al tecnico biancorosso. Da una parte, in casacca bianca: Marinaro tra i pali (alternatosi con Bertolotti); Pinton, Milillo, Panizzi e Darrel in difesa; Gerbaudo, Falcone e Pedrini a centrocampo; Guccione, Paudice e Bertini in attacco. In rosso: Riccardo Tosi in porta; Esposito (alternatosi con Bianchi), Checchi, Federico Tosi e Zanandrea a blindare la retroguardia; Rihai, Messori e Silvestro in mezzo; Fontana, Rosso e Zappa davanti. La notizia è il recupero parziale di Bianchi, tornato in gruppo dopo l’affaticamento all’adduttore accusato nei giorni scorsi. Per contro, ha dato forfait Zibert, bloccato in albergo da qualche linea di febbre, probabile conseguenza dei recenti acquazzoni. Ancora fermo Pilati, che sta lavorando in piscina a seguito di una distorsione alla caviglia. Oggi la squadra godrà di una mezza giornata libera: Lauro ha programmato una sola seduta al pomeriggio.

L’attesa, come dicevamo, è tutta per le amichevoli d’agosto. A cominciare da quella di domenica alle 18 a Desenzano, contro il Brescia di Pippo Inzaghi. Il Mantova avrebbe preferito arrivarci un po’ più rodato, invece sarà la prima uscita vera e propria di questo pre-campionato. Ricordiamo che i posti disponibili allo stadio “Tre Stelle” di Desenzano sono circa 300 e che al momento sono stati venduti 150 biglietti. La prevendita prosegue ai botteghini dello stadio oggi dalle 16.30 alle 19.30 e domani dalle 9.30 alle 12.30.

Nemmeno una settimana e venerdì 6 agosto, sempre alle 18, il Mantova sarà di scena al “Menti” di Vicenza contro i biancorossi di Mimmo Di Carlo. Una bella rimpatriata, ma soprattutto un altro banco di prova molto interessante contro una squadra di Serie B. Lo slittamento della Coppa Italia al 21 ha consentito poi allo staff virgiliano di organizzare un altro test di lusso per venerdì 13 a Martorano (ore 17.30), avversario il Cesena. Insomma, in attesa del campionato, non ci si potrà annoiare.