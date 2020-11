Dalla Drm di Poggio 9mila mascherine per la cittadinanza

POGGIO RUSCO – In queste ore è iniziata la distribuzione delle nuove mascherine donate dalla Drm Srl di Poggio Rusco: mascherine speciali perché prodotte direttamente dall’azienda poggese con materie prime interamente “Made in Italy”. La Drm ha investito circa 200mila euro per l’acquisto di un nuovo macchinario per la produzione di mascherine e per i materiali si rifornisce esclusivamente da ditte italiane.

La titolare dell’azienda Maria Daniela Rinaldo ha deciso di donare alle famiglie poggesi il primo stock di 9mila mascherine prodotte e altre alla Rsa: «Un gesto bellissimo di vera solidarietà verso il paese in cui è nata e cresciuta e dove risiede la sua azienda», ha commentato il sindaco Fabio Zacchi.