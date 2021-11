Calcio Prima Categoria – Ferretti: “Curtatone vince e si diverte”

CURTATONE La banda Mutti continua a stupire e non ha intenzione di fermarsi sul più bello. Non pensiamo di esagerare nel definire il Curtatone la vera e propria rivelazione del campionato di Prima Categoria. La Nac sta crescendo in fiducia e personalità, e il terzo posto agganciato proprio domenica, dopo la netta e meritata vittoria (3-0) contro il Castelverde, non è sicuramente casuale. Nel prossimo turno, in ogni caso, i rossoblù sono attesi da una sfida insidiosa: sarà derby a Cà Rossa contro il Porto, formazione in grande difficoltà a livello di classifica, ma che ha un organico di primo livello.

«Sono contento del cammino della squadra – afferma il presidente Paolo Ferretti -, la scorsa stagione abbiamo voltato pagina puntando sui giovani, dopo le uniche tre gare giocate eravamo fermi al palo. In estate abbiamo inserito nell’organico qualche giocatore di esperienza e alcuni giovani di provata affidabilità sul piano umano, scommettendo su un allenatore emergente come Mutti, che conosceva l’ambiente. Siamo riusciti ad esaltare lo spirito del gruppo, cosa mai accaduta negli anni scorsi. Per ora ci divertiamo: il torneo è lungo, prima dobbiamo centrare la salvezza, poi si vedrà. A 17 punti abbiamo appena superato il giro di boa per raggiungere quota 30. Quella che, con il format a 14 squadre, dovrebbe garantirci la permanenza in categoria. Andremo ad affrontare il Porto con lo stesso spirito di queste prime gare, col massimo rispetto per l’avversario, ma tanta voglia di stupire».