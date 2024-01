Calcio a 5 Serie D – Remax Golden House, entusiasmo e voglia di crescere

BOZZOLO Crescere e consolidarsi: è questo l’obiettivo dello Sport Club Bozzolo, quest’anno targato “Remax Golden House”. La società è nata 4 anni fa dall’idea di Maurizio Ferrari, Angelo Nardi e Alex Mambrini. L’anno successivo è arrivato Giacomo Conversi: questi sono i nomi del direttivo che gestisce la società nata in primis per localizzare a Bozzolo un nuovo team maschile di Calcio a 5. Inizialmente la squadra, iscritta al campionato provinciale Csi, dopo un periodo di rodaggio, ha cominciato ad ingranare, fornendo buone performance che hanno portato la società a vincere nel 2018 il “trofeo primavera”, grazie all’appoggio della Asd San Pietro, battendo in finale la Polisportiva Levata per 10-4. Purtroppo, la pandemia ha obbligato l’ente di promozione sportiva a proporre campionati e tornei in maniera non costante, tutto ciò ha impedito alla società di intraprendere un progetto serio e duraturo. Progetto che invece è stato sposato con entusiasmo da un buon numero di atleti in questa stagione sportiva, convincendo dunque il direttivo ad affiliare lo Sport Club alla Figc, iscrivendo la squadra al campionato regionale di serie D girone C. Fino ad ora i ragazzi di Angelo Nardi e Alex Mambrini hanno vissuto alti e bassi, cosa abbastanza normale per una matricola. ma i margini di miglioramento sono tali da far indurre ottimismo per il prossimo futuro. Ad assistere gli allenatori, i dirigenti Mattia Staiano e James Morselli, il capitano è Jordi Bandera. Nuovo anche lo sponsor principale, che come detto è la società immobiliare Golden House, affiliata al gruppo Remax. Grazie al titolare dell’azienda Damiano Rossi, la società può contare su un sostegno economico importante anche nelle prossime due stagioni, che permette ai dirigenti di pianificare con tranquillità il futuro.