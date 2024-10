Calcio – Allerta maltempo: la Delegazione di Mantova sospende tutti i campionati giovanili del weekend

Mantova La Delegazione Provinciale di Mantova, visto il perdurare delle condizioni meteo avverse e al fine di preservare l’integrità fisica degli atleti, dirigenti ed arbitri e per tutelare i terreni di gioco, comunica la sospensione delle gare agonistiche (dilettanti e settore giovanile) in programma sabato 19 ottobre da disputarsi sui campi in erba naturale.

Le uniche gare che verranno disputate sono quindi le seguenti: CAMPIONATO JUNIORES U19 CASTELLANA – ATLETICO CASTIGLIONE (18/10) e VOLTESI – MANTOVANA (19/10)

Sono inoltre sospese tutte le gare Sgs Allievi e Giovanissimi in programma domenica 20 ottobre, nonchè tutti i campionati dell’Attività di Base dalla categoria Esordienti alla categoria Piccoli Amici in programma sia sabato che domenica.

Entro le ore 12 di domani, sabato 19 ottobre, verrà comunicata mediante news la decisione in merito alle gare dilettantistiche (2a e 3a categoria) in programma domenica 20 ottobre. Contestualmente, verranno comunicate anche le date di recupero delle giornate non disputate causa maltempo di tutte le categorie.