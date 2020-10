Covid, 46 nuovi casi nel Mantovano. Classe d’asilo in isolamento

MANTOVA – Mantova Dopo l’impennata di sabato con 149 casi, tornano in doppia cifra i nuovi positivi nel Mantovano secondo i dati di Prefettura e Asst che vedono 46 casi spalmati in diversi comuni tra cui Viadana con 10 casi, seguita da Mantova e Ostiglia con 5, Suzzara e Castel Goffredo 4, due per Bozzolo, Canneto, Gonzaga e Castiglione, uno per Asola, Borgo Mantovano, Castellucchio, Dosolo, Medole, Poggio Rusco, Roverbella, San Benedetto Po e Solferino. Terapia intensiva Tra i ricoverati in terapia intensiva purtroppo in gravi condizioni c’è don Marco Belladelli, assistente ecclesiastico dell’Unione cattolica farmacisti italiani, è recentemente nominato direttore dell’Ufficio della Pontificia Commissione per le attività sanitarie, curato in queste ora con il plasma iperimmune e grazie al quale sta mostrando confortandi segnali di miglioramento. Covid a scuola Nella giornata di venerdì scorso un bambino iscritto alla scuola dell’infanzia comunale Vittorino da Feltre, ma che non frequentava la scuola già dal 19 ottobre, è risultato positivo al Covid. Si sono dunque attivati i protocolli previsti in queste circostanze e per una sezione di 25 bambini, insieme a due insegnanti, un’educatrice e un’ausiliaria, è stato disposto dall’Ats un periodo di isolamento che durerà sino al 30 ottobre. L’assessore Serena Pedrazzoli ci tiene a precisare: “La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata. Sono già state informate le famiglie dei bambini interessati all’isolamento e voglio rassicurare le famiglie dei bimbi delle altre 3 sezioni dicendo loro che sono in totale sicurezza e quindi il servizio proseguirà senza interruzioni”. Numeri In ambito regionale questi i dati relativi alla giornata di ieri. Sono 5.762 i nuovi positivi con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3%. I tamponi effettuati: 35.285, totale complessivo: 2.715.715; i nuovi casi positivi: 5.762 (di cui 169 ‘debolmente positivi’ e 27 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 89.145 (+439), di cui 2.917 dimessi e 86.228 guariti; in terapia intensiva: 231 (+18); i ricoverati non in terapia intensiva: 2.326 (+173); i decessi, totale complessivo: 17.235 (+25). Appello Dal gruppo Facebook Noi sosteniamo De Donno viene lanciato un appello affinché le persone siano spinte a donare il plasma in considerazione della grande richiesta e purtroppo della carenza di sacche esistente negli ospedali.