Calcio Eccellenza – Il Castiglione spreca l’impossibile e non va oltre il pari col Cortefranca

Castiglione Incredibile al Lusetti: il Castiglione non va oltre il 2-2 in una gara che avrebbe dovuto vincere con un largo margine, contro un Cortefranca parso inferiore. La squadra di Esposito ha prodotto una mole infinita di occasioni, sfruttandone solo un paio, senza riuscire a chiudere l’incontro. Nessun dramma a questo punto dell’annata, ma la gara di ieri serva di lezione.

Aloisiani pericolosi alla prima azione: tiro cross di Nicolò Lauricella, arriva Valotti dall’altro fronte, che calcia sull’esterno della rete, dando l’illusione del gol. Al 13’ chance ancora per N.Lauricella, che si libera bene in area e, solo davanti a Colleoni, gli calcia addosso. Quattro minuti dopo imbucata per Valotti, che salta il diretto avversario e cerca di piazzarla sul secondo palo. Colleoni – migliore dei suoi per distacco – si salva in tuffo. Valotti ci riprova al 18’, su assist del solito Lauricella. Il fendente sarebbe indirizzato nel sette, ma la traiettoria termina di poco fuori. Al 25’ inizia la saga dei pali colpiti: grande stacco di Guagnetti da corner, traversa piena. Il gol sembra nell’aria e arriva un minuto dopo: palla a Campagnari che si vede respingere il tiro da Colleoni. Da due passi irrompe Valotti per il più facile dei tap in. Primo squillo bresciano al 32’: punizione dai 20 metri di Baldrighi, Segna si rifugia in corner. La frittata però arriva al 45’: errore di Mangili, che riceve una palla difficile da Cestana, dopo un dribbling in area. L’appoggio di testa favorisce Baldrighi, che calcia di prima intenzione, fulminando Segna. Si va al riposo con un pari-beffa, che fa tornare in campo il Casti con tanta voglia di rimediare. E al 56’ la gara sembra avere la svolta definitiva: suggerimento di Filippo Lauricella per Mangili, che prende palla e da 25 metri incenerisce Colleoni con una sassata delle sue, facendosi perdonare l’errore precedente. Purtroppo, però, passa poco più di un minuto e, sulla giocata estemporanea di Raccagni nei pressi dell’area, tutta la difesa mastina resta di sasso, consentendo a Mbengue di trovare l’angolo giusto per battere Segna: 2-2. Il Castiglione non ci sta: al 67’ tacco di Mangili a smarcare Valotti, che mette in mezzo. In area Conti calcia a botta sicura, ma si vede respingere la conclusione dai piedi di un compagno. Clamorosa anche l’occasione che porta al tiro Lauricella al 71’: calcia in porta da due passi ma Colleoni è strepitoso. Il portiere ospite si salva ancora su Botturi, Valotti (due volte): la seconda grazie al palo. La palla non entra, il Cortefranca ringrazia.

«Non ci siamo: 90’ dominati, creiamo tanto e non la chiudiamo – dice a fine gara mister Esposito -. Bisogna essere più cattivi sottoporta».

RISULTATI 2a GIORNATA

Castiglione-Atletico Cortefranca 2-2

Cazzagobornato-Vertovese 1-1

Darfo Boario-Bedizzolese 1-0

Forza e Costanza-Castellana 0-2

Orceana-Ciliverghe 1-2

Ospitaletto-Pavonese 3-0

Rovato-Juvenes Pradalunghese 1-0

Scanzorosciate-Falco 3-1

Carpenedolo-Casazza 1-1